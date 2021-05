Parce que je ne suis pas adminsys

Je fais un constat relativement simple et sans doute partagé par d’autres. Il faut de plus en plus de connaissances pour installer des applications web. Et je parle bien d’applications libres. Il faut souvent avoir un serveur dédié pour pouvoir installer des applications web récentes. Cela devient de plus en plus compliqué avec des modules qui dépendent de nodejs, de docker, de conteneurs et de machines virtuelles diverses et variées.

Mais moi je ne suis pas administrateur système. J’héberge pourtant mon propre serveur (pour des applications non critiques) mais je n’ai pas les compétences ni le temps pour installer vingt machines virtuelles et dix gestionnaires de conteneurs. Et les bénévoles qui sont dans les associations ont encore moins le temps et encore moins de connaissances.

Pour être productif et pour se libérer du joug des GAFAM il faut des applications puissantes mais simple à mettre en place. L’exemple type : SPIP ou Nextcloud. En quelques minutes on peut avoir un environnement qui nous permet de faire des choses très poussées comme du partage de documents de la synchronisation ou un extranet. Et du coup l’anti exemple qui me vient en tête : miniflux. Comme en témoigne la doc de miniflux il faut de bonnes connaissances en administration système et être familier de la ligne de commande pour l’installer.

Alors en fin de compte quel est le but du libre ?

Proposer des applications que seuls les adminsys avec dix ans d’expérience peuvent installer ?

Ou proposer des applications php/mysql qui sont utilisables sur la plupart des hébergements mutualisé (sauf Free) ?

J’espère sincèrement que toutes les applications libres ne vont pas s’engager dans cette voie. Avoir des applications en php/mysql c’est l’assurance qu’elles peuvent être utilisées par des personnes qui ont peu de connaissances techniques et qu’ils veulent juste quelque chose de facile à installer et qui fonctionne. Sur mon serveur j’utilise des outils comme privatebin, mycryptochat, Dokuwiki, SPIP, FresshRSS, Nextcloud ou Bozon. Le point commun, c’est qu’il n’y pas besoin d’être adminsys pour les installer et les faire fonctionner. J’aimerais bien que ça continue comme ça.